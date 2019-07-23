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Зеленскому на фоне результатов выборов в Германии напоминают о реформах

Зеленскому на фоне результатов выборов в Германии напоминают о реформах
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Христианско-демократический союз отметил высокую поддержку Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз, считает, что с большинством в Верховной Раде Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь шанс реализовать масштабные реформы.

Об этом говорится в заявлении партии на ее Twitter.

«Новый президент Владимир Зеленский имеет сильный мандат на реализацию своей амбициозной программы реформ», – говорится в заявлении.

В ХДС также ожидают, что отныне глава государства будет решительно продвигать эти реформы, чтобы воплотить надежды украинцев, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, в экономике и области модернизации государственного управления.

 

 

Берлин со своей стороны будет помогать Украине в осуществлении этих реформ, а также приближении к стандартам ЕС, заявил член ХДС, председатель комитета по вопросам Европейского Союза немецкого Бундестага, Гунтер Крихбаум.

«Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее приближении к стандартам Европейского Союза и оказывать ей дружескую помощь», - заявил он.

Депутат напомнил, что большинство украинцев стремится к новому началу и энергичной реализации срочных реформ. Особенно это касается сферы верховенства права и борьбы с коррупцией.

Крихбаум также подчеркнул, что для Берлина «очевидно, что территориальная целостность Украины не может быть предметом дискуссий».

Кроме того политик-консерватор отдал должное усилиям посла Украины в Германии Андрея Мельника относительно укрепления сотрудничества между двумя странами. Он назвал Мельника «гарантом этого тесного партнерства», вспомнив плодотворное и доверительное сотрудничество, которое сложилось между послом и членами ХДС, депутатами, другим представителями немецкого политикума.

"В ближайшем будущем такое сотрудничество будет важнее, чем когда", - подчеркнул председатель комитета по вопросам ЕС.

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Германия, ХДС, Владимир Зеленский, Выборы в Раду, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019.
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