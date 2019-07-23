Зеленскому на фоне результатов выборов в Германии напоминают о реформах

Новости Украины: Христианско-демократический союз отметил высокую поддержку Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз, считает, что с большинством в Верховной Раде Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь шанс реализовать масштабные реформы.

Об этом говорится в заявлении партии на ее Twitter.

«Новый президент Владимир Зеленский имеет сильный мандат на реализацию своей амбициозной программы реформ», – говорится в заявлении.

В ХДС также ожидают, что отныне глава государства будет решительно продвигать эти реформы, чтобы воплотить надежды украинцев, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, в экономике и области модернизации государственного управления.

.@akk zum Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen in d. Ukraine: Der neue Präsident Wolodymyr #Selenskyj verfügt nun über ein starkes Mandat für die Umsetzung seiner ambitionierten Reformagenda. (1/2) — CDU Deutschlands (@CDU) 22 июля 2019 г.

Wir erwarten, dass er diese Reformen jetzt entschlossen angeht, um die in ihn gesetzten Hoffnungen der Ukrainer zu erfüllen, insbesondere im Kampf gegen die Korruption, bei den Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und bei der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. @akk (2/2) — CDU Deutschlands (@CDU) 22 июля 2019 г.

Берлин со своей стороны будет помогать Украине в осуществлении этих реформ, а также приближении к стандартам ЕС, заявил член ХДС, председатель комитета по вопросам Европейского Союза немецкого Бундестага, Гунтер Крихбаум.

«Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее приближении к стандартам Европейского Союза и оказывать ей дружескую помощь», - заявил он.

Депутат напомнил, что большинство украинцев стремится к новому началу и энергичной реализации срочных реформ. Особенно это касается сферы верховенства права и борьбы с коррупцией.

Крихбаум также подчеркнул, что для Берлина «очевидно, что территориальная целостность Украины не может быть предметом дискуссий».

Кроме того политик-консерватор отдал должное усилиям посла Украины в Германии Андрея Мельника относительно укрепления сотрудничества между двумя странами. Он назвал Мельника «гарантом этого тесного партнерства», вспомнив плодотворное и доверительное сотрудничество, которое сложилось между послом и членами ХДС, депутатами, другим представителями немецкого политикума.

"В ближайшем будущем такое сотрудничество будет важнее, чем когда", - подчеркнул председатель комитета по вопросам ЕС.