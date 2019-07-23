Выборы в Верховную Рауду Украины
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МИД РФ выступил с заявлением о выборах в Украине

МИД РФ выступил с заявлением о выборах в Украине
11:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Российские дипломаты "прошлись" по основным политическим силам, которые прошли в украинский парламент.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации результаты парламентских выборов в Украине связывают с "усталостью" украинцев от "политики запугивания и террора".

Об этом говорится на сайте МИД России.

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - заявили в МИД РФ.

"К сожалению, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители Российской Федерации. Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 млн украинских граждан, находящихся в нашей стране", - утверждают российские дипломаты.

Также в МИД РФ подчеркивают, что в России продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Украине. "Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам", - сказано в сообщении.

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Украина, Россия, МИД РФ, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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