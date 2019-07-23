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Харьковчане не проголосовали за братьев Добкиных в пользу "Слуги народа"

Харьковчане не проголосовали за братьев Добкиных в пользу "Слуги народа"
11:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Жители Харьковской области не стали поддерживать братьев Добкиных; Дмитрий баллотировался в Раду через 178-й округ, а Михаил проиграл с "Оппозиционным блоком".

По результатам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №178 в Харьковской области кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин - младший брат экс-губернатора Харьковской области, народного депутата Михаила Добкина проиграл выборы в ВР.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По итогам обработки 100% протоколов на одномандатном избирательном округе №178 в Харьковской области (г. Первомайский, Первомайский район, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский районы), за кандидата от партии "Слуга народа" Александра Литвинова проголосовали 31,59% (20,7 тысяч избирателей) на втором месте - самовыдвиженец Анатолий Русецкий - 29,58% (19,3 тыс. избирателей) на третьем месте - кандидат от партии "Оппозицийний блок", нардеп Дмитрий Добкин - 16,20% (10,6 тыс. избирателей).

Дмитрий Добкин запомнится как человек, который часто пряталась за колонной в сессионном зале и потом появлялся в очень хорошем настроении.

В отношении Михаила Добкина, то он проиграл, поскольку партия "Оппозиционный блок", в списке которой он занимал 13 место, набрала всего 3,2% голосов.

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Харьков, ЦИК, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Парламентские выборы 2019.
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