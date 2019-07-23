ЦИК в режиме непрерывного заседания начала принимать протоколы с мокрыми печатями

Новости Украины: ЦИК начала принимать оригиналы протоколов с результатами голосования в одномандатных округах.

Центральная избирательная комиссия начала принимать оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Первой протоколы с мокрыми печатями на заседании ЦИК подала окружная избирательная комиссия 45-го округа (Донецкая область), сообщает корреспондент.

"ЦИК на своем заседании рассматривает и принимает отдельно протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе. Соответственно, каждая окружная избирательная комиссия обязана доставить в ЦИК два протокола", - сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук в начале заседания.

Также она рассказала, что сведения из протоколов об итогах голосования на заседании ЦИК объявляются председателем или заместителем председателя ОИК.

Принимать протоколы Центризбирком будет в режиме непрерывного заседания.

Всего в Украине созданы 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

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