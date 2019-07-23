"Готовьтесь к худшему!": Москаль не проходит в Раду и готов это оспорить

Новости Украины: Экс-председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль не попадает в новую Раду

По итогам подсчета 100% протоколов в 106-м избирательном округе (г. Северодонецк) Геннадий Москаль оказался лишь на четвертом месте.

Это следует из данных по этому округу, опубликованных на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

На округе победил выдвиженец партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов, который на момент регистрации кандидатом нигде не работал. Кузнецов смог опередить не только Москаля, который занял четвертое место, но и выдвиженца влиятельной в крае «Оппозиционной платформы - За жизнь» Валерия Черныша, председателя профсоюза химического гиганта «Азот». Кузнецов, по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий, набрал 10125 голосов, Черныш - 8558, Москаль - только 5649.

Москаль может обжаловать такие результаты, поскольку за три дня до выборов сделал громкое заявление о перевороте, который якобы произошел в ОИК №106. На своей странице в Facebook он написал, что 17 июля, в обход всех процедур, здесь была проведена замена системного администратора, и делается попытка снять председателя комиссии, которая отказалась санкционировать такую замену.

«Я такого безнаказанным не оставлю! Непочтенные господа фальсификаторы, готовьтесь к худшему! Читайте уголовный кодекс! Сядете все! Генерал-лейтенант МВД Г.Г.Москаль», - написал кандидат в депутаты.

На данный момент информации о судебных исках либо заявлении Геннадия Москаля в правоохранительные органы нет.