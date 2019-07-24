ГБР вызвало Кличко на допрос

Новости Украины: Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 июля в производстве по использованию коммунальных земель

Госсударственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщила представитель ГБР Анжелика Иванова, передает "Зеркало Недели".

"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", - сообщила она.

Также в пресс-службе уточнили, что столичного мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос. Бывший президент не явился на допрос в Госбюро расследований 17 июля, повторно его ждут 25-го.