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Ефремов: Мне надо немного разобраться в ситуации, которая сложилась

Ефремов: Мне надо немного разобраться в ситуации, которая сложилась
12:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: Александр Ефремов поделился своими планами после выхода из СИЗО.

Бывший глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов после выхода из СИЗО направит свои силы на отбеливание своей репутации.

Об этом он рассказал в интервью под стенами СИЗО в Старобельске, в котором отсидел три года.

Политик отметил, что в нынешней политической ситуации в стране разбирается мало, поскольку был ограничен в поступлении информации.

"Что в стране – я видел по телевидению, но учитывая то, что я был ограничен в поступлении информации, мне трудно делать окончательные выводы. То, что сейчас происходит, я думаю, не мне оценивать. Мне надо немного разобраться в ситуации, которая сложилась, иначе я бы выглядел глупо с какими-то оценками", - отметил экс-регионал.

Сейчас, говорит, направит свои силы на отбеливание репутации как своей личной, так и ныне несуществующей Партии регионов.

"Для меня главная задача - доказать, что я, как член Партии регионов совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в Партии регионов – это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - уверяет Ефремов.

Впрочем, по словам экс-регионала, его нынешняя неопределенность не означает, что он "вышел из игры".

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"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - говорит Ефремов.

С тем, что в первую очередь сделает по приезду в Киев, политик еще не определился, говорит – еще есть время подумать по дороге с Луганщины в столицу.

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Партия регионов, Суд, СИЗО, Александр Ефремов.
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