Выборы в Верховную Рауду Украины
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Среда, 24.07.2019
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Зеленский принял послов "Большой семерки": что обсуждалось

Зеленский принял послов "Большой семерки": что обсуждалось
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ.

Группа послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главы представительств Европейского Союза и НАТО в Украине выражают готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена президентом Украины Владимиром Зеленским и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул Зеленский на встрече с дипломатами в среду, сообщает пресс-служба президента.

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в том числе, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - отметил Зеленский.

Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине

Он проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Президент Украины подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров", - говорится в сообщении.

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Владимир Зеленский, G7, Большая семерка.
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