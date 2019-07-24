Денисова заявила, что Украина договорилась о возвращении пленных моряков из РФ

Новости Украины: Адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что ему не известно о такой договоренности.

Договоренность о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнута.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Счастье, при передаче украинских узников из оккупированной Луганщины.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности.

«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда они будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участия. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь в отсутствие защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела », - сказал адвокат в комментарии изданию.