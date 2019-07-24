Зеленский обговорил с итальянским премьером приговор нацгвардейцу Маркиву

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.
Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы государства.
В офисе президента отметили, что во время телефонного разговора обсуждался недавний приговор суда города Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
"Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - подчеркнули в пресс-службе.
Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.