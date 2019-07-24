У Зеленского обсудили введение безвизового режима с Кореей

Новости Украины: Президент Украины обсудил с дипломатом введение безвизового режима с Южной Кореей.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял верительные грамоты у ряда иностранных послов, в том числе посла Республики Корея - Квон Ки Чанга. Во время встречи поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

"Поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины, что будет способствовать развитию межличностных контактов. Глава государства пригласил Президента Кореи Мун Чжэ Ина посетить Украину с визитом", - отметили в Офисе.

Также сообщается, что во время беседы с Квон Ки Чангом обсуждались вопросы активизации политического диалога на высшем уровне между Украиной и Южной Кореей и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Ранее Президент Украины сегодня также принял верительные грамоты у послов ЮАР, Финляндской Республики, Республики Словения и Федеративной Республики Германия.