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У Зеленского обсудили введение безвизового режима с Кореей

У Зеленского обсудили введение безвизового режима с Кореей
22:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины обсудил с дипломатом введение безвизового режима с Южной Кореей.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял верительные грамоты у ряда иностранных послов, в том числе посла Республики Корея - Квон Ки Чанга. Во время встречи поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

"Поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины, что будет способствовать развитию межличностных контактов. Глава государства пригласил Президента Кореи Мун Чжэ Ина посетить Украину с визитом", - отметили в Офисе.

Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании

Также сообщается, что во время беседы с Квон Ки Чангом обсуждались вопросы активизации политического диалога на высшем уровне между Украиной и Южной Кореей и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Ранее Президент Украины сегодня также принял верительные грамоты у послов ЮАР, Финляндской Республики, Республики Словения и Федеративной Республики Германия.

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Южная Корея, Владимир Зеленский, Безвиз, Мун Чжэ Ин, Квон Ки Чанг.
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