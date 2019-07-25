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Встреча Зеленского и Джонсона может состояться этой осенью

Встреча Зеленского и Джонсона может состояться этой осенью
10:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Посольстве Украины в Великобритании рассказали о возможной встрече Зеленского с Джонсоном.

Украинская сторона будет настаивать на организации встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского после завершения процедуры выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко рассказала в эфире Радио Свобода.

«Для Бориса Джонсона Украина - не чужая страна. Он знает все о нашей специфике, о вооруженном конфликте с россиянами, об аннексии Крыма. И всегда мы могли рассчитывать на его поддержку», - заявила она.

По словам дипломата, избрание на высокую должность Бориса Джонсона является ответом британцев на основной вопрос: как и когда будет организован «Брекзит» после того, как прошло 3 года после референдума.

Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании

«Мы всегда в отношениях дипломатов с Западом воевали с таким «комплексом усталости». Вот когда они устали от нас, а мы все равно продолжаем продвигать украинский повестку дня. Мы не будем сбавлять обороты. Украина - это одна из важнейших стран сейчас на Европейском континенте. Будем продолжать политику, чтобы Великобритания оставалась нашим союзником. Для этого нужно налаживать личные контакты между премьер-министром Великобритании и президентом Украины», - заявила она.

«Мы объективно даем время Великобритании на реализацию «Брекзита» до 31 октября, но после этого момента будет делаться все, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами», - отметила Галибаренко.

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Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Brexit.
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