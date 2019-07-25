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"Богдан Моторс" обратилась к послам G7 по поводу давления со стороны НАБУ

"Богдан Моторс" обратилась к послам G7 по поводу давления со стороны НАБУ
15:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию «Богдан», обратилась к послам стран G7 и Европейской Бизнес Ассоциации по поводу политически мотивированных действий по отношению к предприятиям компании со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Богдан".

"Сегодня создавая искусственную картинку для TV по надуманным фактам, на одного из крупнейших в Украине автопроизводителей пытаются навесить ярлыки несуществующих коррупционных схем. Такие действия вредят деловой репутации компании и бизнес-климату государства, в частности. Также в обращениях говорится о ходе событий 19 и 24 июля, когда работниками НАБУ путем организации тотальных следственных действий была парализована работа управляющей компании "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.

Компания обращает особое внимание на тот факт, что задействованные силы и средства со стороны НАБУ скорее напоминали силовую работу против террористических группировок, чем следственные действия, касающиеся только хозяйственной деятельности предприятия.

НАБУ снова пришло с обыском в офис "Богдан Моторс"

"К следственным действиям был привлечен личный состав в полной экипировке и со стрелковым автоматическим оружием. Несоответствие задействованных сил и средств, а также проведение обыска накануне внеочередных выборов в Верховную Раду Украины могут указывать на политически мотивированное силовое давление на предприятия компании", - отметили в "Богдан Моторс".

Также в пресс-службе подчеркнули, что компания видит в дискретности постоянных обысков и другую цель - полную или частичную парализации работы "Богдан Моторс", предприятия которой задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа и контрактов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщалось ранее, 24 июля стало известно, что НАБУ проводит обыски на всех предприятиях корпорации "Богдан" в связи с реструктуризацией кредита перед "Укрэксимбанком".

Компания расценивает это как политический заказ и давление.

19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в помещениях компании "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент", в рамках расследования дела о растрате госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба, которые в 2015-2018 годах внесли в государственный оборонный заказ спецавтотранспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Хозсуд Киева 6 сентября 2018 года по ходатайству ПАО ”Автомобильная компания ”Богдан Моторс” признал не подлежащим к исполнению приказ этого же суда от 16 декабря 2015 года о взыскании с этой компании и ее дочернего предприятия ”Автосборочный завод №1” в пользу государственного ”Укрэксимбанка” 1 млрд грн.

Это решение суд вынес на основании заявления ”Богдан Моторс” о том, что 21 июня между компанией и ”Укрэксимбанком” был подписан договор о реструктуризации указанного долга.

Договор о реструктуризации предусматривает погашение компанией ”Богдан Моторс” долга перед ”Укрэксимбанком” на сумму 1,3 млрд грн в срок до 25 декабря 2031 года.

Корпорация ”Богдан” является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация была создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в ”Укроборонпроме” Олег Гладковский возглавил корпорацию ”Богдан” в июле.

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Богдан Моторс, НАБУ, G7.
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