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Задержание российского танкера NEYMA: появилась реакция МИД РФ

Задержание российского танкера NEYMA: появилась реакция МИД РФ
16:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Москва выясняет обстоятельство инцидента с задержанием Украиной российского танкера для принятия адекватных мер.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации "Волго-Донского судового агентства" (ВДСА, Волгоград) Андрей Медведев сообщил, что задержанный танкер принадлежит в настоящее время зарегистрированной в Краснодарском крае компании.

"Танкер Neyma был продан "Волго-Донским судовым агентством", новый собственник - "Альтомар Шиппинг" (Геленждик, Краснодарский край - ИФ) оформил на него все права", - сказал Медведев.

"Nika Spirit - это наш пароход", - сообщил представитель "Альтомар Шиппинг".

СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший моряков в Керченском проливе

Собеседник агентства заявил, что не уполномочен комментировать ситуацию вокруг танкера, поскольку это может сделать только руководитель компании, но тот "находится сейчас вне зоны доступа, за пределами России".

Информированный источник сообщил, что экипаж российского танкера, задержанного на Украине, чувствует себя удовлетворительно.

"На борту танкера экипаж из порядка 15 человек. По предварительным данным, все граждане России. Чувствуют себя удовлетворительно", - сказал источник. По его словам, у судна российский судовладелец.

"Пока российский судовладелец судьбой своих моряков не озаботился и на связь не выходил", - сказал источник.

В четверг пресс-центр СБУ сообщил, что служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "Neyma", который, по версии Киева, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и готовят ходатайство в суд о его аресте.

"По факту блокирования танкером "Neyma" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры было начато и проводится досудебное расследование... 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил (Одесская область - ИФ) под флагом РФ зашел танкер "Nika Spirit", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "Neyma", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в украинской спецслужбе.

Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера "Neyma" на "Nika Spirit".

"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБУ.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года захватили с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

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СБУ, МИД РФ, Украинские моряки, Танкер NEYMA.
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