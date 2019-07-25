Порошенко получил повестку на следующий допрос в ГБР

Новости Украины: В Государственном бюро расследований будут еще вызывать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Петр Алексеевич пришел на допрос. Допрос состоялся. Это был первый его допрос. Будут другие. Повестку на следующий допрос он уже получил, будут и другие следственные действия. Мы надеемся, что сотрудничество участников уголовного производства будет должным, будут соблюдены все требования законодательства», - сказала Иванова.

Также она отметила, что не может разглашать, о чем спрашивали Порошенко, поскольку это тайна следствия, и добавила, что экс-президент был допрошен в качестве свидетеля, и по состоянию на настоящее время его процессуальный статус не изменился.

Также Иванова сообщила, что Порошенко могут допросить и в отношении других 11 уголовных производств, возбужденных ГБР по факту возможной причастности бывших чиновников к ряду преступлений.

Вместе с тем она заявила, что не знает, откуда бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов берет информацию о допросах Порошенко, которые он анонсирует в соцсетях. В то же время пресс-секретарь заверила: «Если есть утечка из ГБР, то у нас есть служебное расследование, и, если мы обнаружим факт утечки из ГБР, будет соответствующее реагирование».

Также Иванова добавила, что ей не известно, обращался ли сегодня Порошенко в ГБР с заявлением о преступлении - заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Портнова, как об этом он заявлял журналистам.