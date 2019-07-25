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Зеленский провел телефонную беседу с Трампом

Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
20:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Дональд Трамп по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах.

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Украины Владимира Зеленского с уверенной победой партии "Слуга народа" на прошедших внеочередных парламентских выборах, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

В ходе телефонного разговора Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов.

"Он подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.

Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от "Слуги народа"

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на РФ.

"Отлично поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Благодарен за постоянную поддержку США нашего суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за готовность США поддержать амбициозную программу реформ в нашей стране", - написал Зеленский в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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