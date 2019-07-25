Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины

Новости Украины: Дональд Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США.

Президент США Дональд Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет в скорейшем времени улучшить имидж Украины и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины в четверг, об этом лидер США сказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам прошедших досрочных выборов в Верховную Раду.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.