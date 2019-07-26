Ельченко: ОДКБ - это инструмент политики России

Новости Украины: Владимир Ельченко: ОДКБ превратилась в один из путей РФ к региональной гегемонии.

Организация Договора о коллективной безопасности превратилась в политизированный инструмент для распространения региональной гегемонии РФ, и не может выполнять функции поддержания мира.

Об этом Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил на заседании Генассамблеи во время продолжения рамочной резолюции о сотрудничестве ООН и ОДКБ.

«Некоторые региональные организации в последнее время вместо продвижения мира и безопасности политизируют свою деятельность благодаря действиям своих членов. ОДКБ - именно одна из таких организаций», - цитирует Ельченко сайт Постоянного представительства Украины при ООН.

Дипломат напомнил, что после начала российской агрессии в Украине ОДКБ не только не совершила никаких действий в ответ, но даже не смогла дать адекватную оценку действиям одного из своих государств-основателей.

«В настоящее время ОДКБ превратилась в один из демонстративных путей России к региональной гегемонии и средство влияния на своих соседей. ОДКБ - это просто еще один инструмент политики России на постсоветском пространстве», - отметил Ельченко.

Он также заявил, что Украина не может поддержать пункты резолюции Генассамблеи ООН о миротворческих возможностях ОДКБ, а тем более относительно ее роли в «предоставлении адекватного ответа на широкий спектр вызовов и угроз».

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, наше государство «диссоциировалось от консенсусного принятия резолюции», то есть публично не поддержало ее содержания.

Рамочная резолюция ГА ООН A/73/L. 103 «Сотрудничество между ООН и региональными и другими организациями: сотрудничество между ООН и ОДКБ» за авторством Армении, Беларуси, Экваториальной Гвинеи, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана была принята консенсусом без голосования.

Это рамочный документ, который продлевается Генассамблеей ежегодно. В то же время Украине было важно заявить собственную позицию.

Организация Договора о коллективной безопасности (также известная как «Ташкенський договор») была основана в 1992 году. В нее входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. 2 декабря 2004 эта организация получила статус наблюдателя в Генассамблее ООН.