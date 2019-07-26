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Только 69 депутатов не из "Слуги народа" победили на одномандатных округах

Только 69 депутатов не из "Слуги народа" победили на одномандатных округах
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: "Слуга народа" преимущественно победила на одномандатных округах на внеочередных выборах в Раду.

130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, были выдвинуты партией "Слуга народа", сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

23 депутата, побеждающих в мажоритарных округах, представляют другие партии: по шесть - "Оппозиционная платформа – За життя" и "Оппозиционный блок", три – партию "Голос", по два – партию "Европейская солидарность" и Всеукраинское объединение "Батькивщина", по одному – Всеукраинское объединение "Свобода", Объединение "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Еще 46 побеждающих в одномандатных округах выдвигались самостоятельно и не представляют на выборах какую-либо политсилу.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, в многомандатном избирательном округе (по партийным спискам) проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%. Остальные партии не преодолевают 5%-ный проходной барьер.

ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
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Такое распределение голосов позволяет "Слуге народа" получить в парламенте по партийным спискам 124 места, ОПЗЖ – 37, "Батькивщине" – 24, "Евросолидарности" – 23 и "Голосу" – 17.

Таким образом, партию "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата, 43 – ОПЗЖ, 26 – "Батькивщину", 25 – "Европейскую солидарность", 20 – "Голос", 6 – партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5%-ный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

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Все по теме:

ЦИК, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019, Одномандатные округа.
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