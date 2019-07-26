Скачать
Пятница, 26.07.2019
Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар: результаты взвешивания (Видео)
Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар: результаты взвешивания (Видео)
Звезды "Ривердэйла" жестко ответили на слухи о разрыве
Звезды "Ривердэйла" жестко ответили на слухи о разрыве

Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского

Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
22:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Постпред США при Евросоюзе считает, что Зеленский и Трамп нашли общий язык.

Постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык.

Американский дипломат сказал об этом Радио Свобода после встречи 26 июля в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.

Владимир Зеленский 26 июля в Киеве встретился с Гордоном Сондландом и специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Гордон Сондланд сообщил Радио Свобода, что они обсуждали, среди прочего, войну, вопросы энергетической безопасности, положение в Нафтогазе, верховенство права.

По его словам, сейчас по инициативе президента США Дональда Трампа работает команда с участием министра энергетики Рика Перри, послов Курта Волкера и Уильяма Тейлора, других представителей Госдепартамента США, которая сосредоточена на различных аспектах отношений с Украиной.

Зеленский, Волкер и Сондланд обсудили ситуацию в зоне ООС

Офис украинского президента накануне сообщил о телефонном разговоре Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

По сообщению, президенты, в частности, договорились "предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия" во время визита Зеленского в США.

Точная дата визита Владимира Зеленского в США пока неизвестна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Гордон Сондланд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
02 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
03 Почему "крутит" конечности: симптомы, причины и лечение синдрома беспокойных ног
04 Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила
05 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МВФ ищет замену Лагард
МВФ ищет замену Лагард
Луганская ТЭС может приостановить работу
Луганская ТЭС может приостановить работу
Детективы НАБУ пришли с обысками в еще один суд
Детективы НАБУ пришли с обысками в еще один суд
В Epic Games Store начали появляться облачные сохранения
В Epic Games Store начали появляться облачные сохранения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь