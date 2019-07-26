Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского

Новости Украины: Постпред США при Евросоюзе считает, что Зеленский и Трамп нашли общий язык.

Постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык.

Американский дипломат сказал об этом Радио Свобода после встречи 26 июля в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону - ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.

Владимир Зеленский 26 июля в Киеве встретился с Гордоном Сондландом и специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Гордон Сондланд сообщил Радио Свобода, что они обсуждали, среди прочего, войну, вопросы энергетической безопасности, положение в Нафтогазе, верховенство права.

По его словам, сейчас по инициативе президента США Дональда Трампа работает команда с участием министра энергетики Рика Перри, послов Курта Волкера и Уильяма Тейлора, других представителей Госдепартамента США, которая сосредоточена на различных аспектах отношений с Украиной.

Офис украинского президента накануне сообщил о телефонном разговоре Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

По сообщению, президенты, в частности, договорились "предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия" во время визита Зеленского в США.

Точная дата визита Владимира Зеленского в США пока неизвестна.