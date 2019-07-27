Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

Новости Украины: Список отобранных кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины: Елена Бойченко, Николай Гнатовский и Павел Пушкарь.

Комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины провела собеседования с кандидатами и отобрала трех, которых рекомендует для дальнейшего рассмотрения.

Об этом сообщается на сайте Президента.

"Список отобранных кандидатов отправлен в Министерство иностранных дел Украины для последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы", - говорится в сообщении.

Так, комиссия рекомендует: Елену Бойченко, Николая Гнатовского и Павла Пушкаря.

Члены Комиссии отметили чрезвычайно высокий уровень профессиональной компетентности всех участников конкурса, их глубокие знания положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколов к ней, практики Европейского суда по правам человека и национального законодательства. А также профессионализм, высокие моральные и добропорядочные качества кандидатов, надлежащий уровень владения ими официальными языками Совета Европы, что подтверждается результатами тестирования МИД.

Собеседования с кандидатами Комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины проводила 25 - 26 июля 2019 года.

Решение принималось путем открытого голосования.