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ЦИК сообщила о нарушениях в финотчетах трех партий

ЦИК сообщила о нарушениях в финотчетах трех партий
23:44 Пт, 26 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЦИК: В партиях Шария, Саакашвили и Гриценко найдены нарушения в финансовых отчетах.

Центризбирком передал Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции материалы относительно анализов промежуточных финансовых отчетов избирательных фондов партий "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария" и "Движение новых сил Михаила Саакашвили" за выявленные в них нарушения.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

"Комиссия обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов партии "Социальная справедливость", политической партии "Гражданская позиция", политической партии "Партия Шария", политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" для реагирования в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.

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В ЦИК объяснили, что такое решение принято в связи с тем, что при осуществлении анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением Центризбиркома от 18 июля № 1745, комиссией были выявлены нарушения требований избирательного закона.

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Гриценко, ЦИК, Саакашвили, Шарий, Финотчет, Центризибрком.
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