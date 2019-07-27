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Волкер не исключает визита Трампа в Украину

Волкер не исключает визита Трампа в Украину
14:10 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Тем не менее, Трамп пока не планирует визит в Украину.

В рабочем графике президента США Дональда Трампа пока нет визита в Украину. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга, передает УНН.

Вместе с тем, Волкер подчеркнул, что визит президента США в Украину возможен в будущем.

"... визиты американских президентов всегда планируются очень заранее. Чтобы что-то подобное (визит в Украину - ред.) запланировать, понадобились бы очень серьезные усилия. Не исключаю ничего", - сказал Волкер.

Также он еще раз напомнил о том, что Президент Украины Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить США.

"... мы надеемся, что это (визит Зеленского - ред.) состоится", - подчеркнул спецпредставитель.

Ранее Волкер заявил, что в США ожидают визит Президента Украины Владимира Зеленского, но дата еще не согласована.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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