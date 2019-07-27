Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен

Новости Украины: ЦИК отменила пересчет в округе на Закарпатье, где победил Балога.

Повторный подсчет голосов на 133 избирательных участках 69-го избирательного округа с центром в Мукачево на Закарпатье отменен решением Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает региональное отделение Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"В заседании ОИК № 69 объявлен очередной "технический" перерыв до понедельника 09.00. Сегодня стало известно, что ЦИК отменила пересчет голосов на 133 УИК округа", - говорится в сообщении.

По информации наблюдателя от ОПОРЫ, в субботу пересчитали результаты только 4 УИК, и были обнаружены некоторые различия.

Как сообщалось, утром 27 июля Окружная избирательная комиссия № 69 с центром в Мукачево, где ранее ЦИК предварительно признала победителем Виктора Балогу ("Единый центр") с отрывом в 789 голосов, проводит пересчет голосов.

Кандидат в депутаты по 69-му округу Эдгар Токарь (партия "Слуга народа") требовал провести пересчет голосов на всех участках округа в связи с многочисленными нарушениями.