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Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен

Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
21:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЦИК отменила пересчет в округе на Закарпатье, где победил Балога.

Повторный подсчет голосов на 133 избирательных участках 69-го избирательного округа с центром в Мукачево на Закарпатье отменен решением Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает региональное отделение Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"В заседании ОИК № 69 объявлен очередной "технический" перерыв до понедельника 09.00. Сегодня стало известно, что ЦИК отменила пересчет голосов на 133 УИК округа", - говорится в сообщении.

По информации наблюдателя от ОПОРЫ, в субботу пересчитали результаты только 4 УИК, и были обнаружены некоторые различия.

Как сообщалось, утром 27 июля Окружная избирательная комиссия № 69 с центром в Мукачево, где ранее ЦИК предварительно признала победителем Виктора Балогу ("Единый центр") с отрывом в 789 голосов, проводит пересчет голосов.

Кандидат в депутаты по 69-му округу Эдгар Токарь (партия "Слуга народа") требовал провести пересчет голосов на всех участках округа в связи с многочисленными нарушениями.

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ЦИК, Виктор Балога, Опора, Мукачево.
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