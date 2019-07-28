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ЦИК получила оригиналы протоколов о результатах выборов 194 ОИК

ЦИК получила оригиналы протоколов о результатах выборов 194 ОИК
00:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК приняла на рассмотрение оригинальные протоколы об итогах голосования 194 окружных избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы 194 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 11 ОВО: № 76 (Запорожская область), № 100 (Кировоградская область), № 105 (Луганская область), № 118, 125 (Львовская область), № 127 (Николаевская область), № 138 (Одесская область), № 180 (Харьковская область), № 195 (Черкасская область), № 203 (Черновицкая область), № 207 (Черниговская область). Таким образом, по состоянию на 27 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования194 ОИК", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в субботу вечером.

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Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 27 № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 с пометкой "Уточненный".

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ЦИК, Центризбирком, ОИК, Результаты, Протоколы, Парламентские выборы 2019.
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