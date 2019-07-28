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Воскресенье, 28.07.2019
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Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ

Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
20:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Климкин призывает ПАСЕ отреагировать на аресты в Москве.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на вчерашние аресты в Москве.

Об этом он написал в Facebook.

"С каждым годом во время протестов в Москве задерживают все больше людей, делают это чем дальше, тем жестче и масштабнее. Страшная российская реальность и арифметика. Видимо, скоро посадят пол Москвы. Некоторые европейские политики аргументировали возвращения РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе . Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку", - отметил он.

Как сообщалось, 27 июля более 1300 участников митинга "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, задержали в Москве.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в организацию без выполнения ею международных обязательств.

После этого украинская делегация покинула заседание ПАСЕ. 1 июля Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ.

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2 июля Председатель ВР Андрей Парубий отозвал приглашение делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение на досрочных парламентских выборах в Украине.

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая 2 июля прилетела в Киев, досрочно завершила свой визит.

МИД отозвал из Страсбурга посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

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ПАСЕ, Россия, Протесты, Павел Климкин.
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