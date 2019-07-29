Слипачук: Новый парламент изменит состав ЦИК

Новости Украины: Татьяна Слипачук считает, что новоизбранная Рада может пересмотреть состав ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук готова к тому, что новый парламент изменит состав ЦИК.

Об этом она заявила в эфире "5 канал".

В то же время руководитель Центризбиркома просит депутатов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов.

"Глядя на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли относительно изменения состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься", - сказала Слипачук .

Напоминаем, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля.

26 июля ЦИК обработала 100% протоколов. Согласно результатам, партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%.