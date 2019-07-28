Глава полиции Днепропетровщины прокомментировал инцидент со своим водителем

Новости Украины: Виталий Глуховеря ответил на инцидент с его водителем в 2018 году.

Глава Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря готов предоставить любую информацию по инциденту с его водителем в 2018 году.

Об этом он заявил в воскресенье, 28 июля, на своей странице в Facebook.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю показания и объяснения по этому делу следователям. Считаю делом чести разобраться в ситуации!", - заявил Глуховеря.

По информации Государственного бюро расследований, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли работники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

В субботу, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием немедленно уволить Глуховерю с должности, а главе ГБР Роману Трубе быстро и бескомпромиссно провести расследование по обнародованной информации.

По факту событий вокруг дорожного инцидента началось служебное расследование, которое находится под контролем Авакова.