В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"

Новости Украины: Будущие народные депутаты от "Слуги народа" приехали в Трускавец для обучения.

Будущие народные депутаты от «Слуги народа» прибыли в Трускавец, где их неделю будут обучать специалисты Киевской школы экономики.

Об этом сообщил Богдан Яременко, который победил на мажоритарном округе №215 в Киеве.

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов ранее заявлял, что обучение будет "максимально интенсивным, жестким и насыщенным".

«В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут обрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленькие перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей», — рассказал он.

Ранее стало известно, что политсила «Слуга народа» решила отправить на обучение более 200 будущих народных депутатов.