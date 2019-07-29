Зеленский назначил гендиректора СТБ внештатным советником

Новости Украины: Внештатным советником Зеленского стал гендиректор СТБ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерального директора телеканала СТБ, руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского внештатным советником главы государства.

Соответствующий указ №557/2019 от 29 июля 2019 года размещен на президентском сайте в понедельник.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Владимир Бородянский с 2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia. Ранее, в 2000 году, работал руководителем отдела управления медиа-активами "Альфа-банка", отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и др.