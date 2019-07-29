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Одним из лекторов "Слуги народа" стал Нефьодов

Одним из лекторов "Слуги народа" стал Нефьодов
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Соцсети

Новости Украины: Глава таможенной службы Нефьодов стал одним из лекторов "Слуги народа".

Глава таможенной службы Максим Нефьодов является одним из спикеров недельных курсов для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа", организованных Киевской школой экономики (КШЭ) в Трускавце.

"К сожалению, мне никто не проводил курсов молодого бойца, когда я пришел в 2015… Поэтому делюсь теми уроками, которые лично я вынес за пять лет", – написал Нефьодов в соцсети Facebook в понедельник.

Среди тезисов он отметил: "Больше фокуса. Лучше что-то сделать на 90%, чем все на 10%. Больше работы со стейкхолдерами, а не антагонизма и конкуренции. Больше доверия, а не "все договариваются со всеми".

Как сообщалось со ссылкой на КШЭ, депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Депутатов будут обучать 22 инструктора и 12 модераторов. Планируется, что они будут работать по конкретным законодательным проектам "слуг народа".

Лекции новоизбранные народные депутаты будут слушать с 8:30 до 21:30. Помимо профессоров КШЭ читать курс будут также другие признанные на рынке труда специалисты. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут работать в группах для закрепления полученных знаний.

По результатам внеочередных выборов в Верховную Раду партия "Слуга народа" получает в парламенте по партийным спискам 124 места, еще 130 депутатов этой политической сили победили на одномандатных округах. Таким образом, партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Верховной Раде - 254 мандата. Все будущие нардепы от партии ранее не были парламентариями.

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Парламент, Выборы, ВРУ, "Слуга народа", Максим Нефодов.
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