Безсмертный: В Минском процессе больше нет Медведчука

Новости Украины: Безсмертный рассказал о модификации Минского процесса.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявляет, что Минский переговорный процесс удалось модифицировать и отстранить от него кума президента России Виктора Медведчука.

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию "Левый берег".

"Мы его (Минский процесс - ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект, и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать что-то делать", - сказал Бессмертный.

По его убеждению, в переговорах по Донбассу не хватает представителей общественности.

"Теперь по фактору привлечения других кадров. Привлечение может быть различным: формальным, фактическим, аналитическим, в сфере безопасности и пр. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Более того, чего явно не хватает - не хватает общественной составляющей. Мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами - иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 23 декабря 2014 года СБУ сообщила, что лидер общественной организации "Украинский выбор", кум президента России Медведчук будет участвовать в переговорах по освобождению украинских заложников из плена боевиков.

10 октября 2015 года председатель СБУ Василий Грицак на пресс-конференции заявил, что "Медведчук играет роль коммуникатора (при освобождении пленных) с той стороной".

27 декабря 2017 года состоялся последний обмен украинских заложников. Тогда в обмен на 73 украинских заложника, которые удерживались боевиками на Донбассе, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах. Среди освобожденных украинских заложников были 32 военных и 41 гражданское лицо.

10 апреля 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего участия Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников на оккупированных территориях и политзаключенных в РФ. "Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирования является неэффективным, доложить мне завтра", - заявил Порошенко.

В конце мая уже после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского Медведчук объявил, что выйдет из переговорного процесса с РФ относительно Донбасса. По его словам, политическая сила, в которую он входит, не поддерживает курс нового президента Украины Зеленского.

В свою очередь, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан 24 мая заявил, что не считает пророссийского политика Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

Также Богдан уточнил, что президент Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.