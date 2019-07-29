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Замглавы офиса Президента: Никто не собирается устраивать диктатуру

Замглавы офиса Президента: Никто не собирается устраивать диктатуру
15:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Замглавы Офиса президента Тимошенко заверил, что никто не собирается устраивать диктатуру при принятии решений в Верховной Раде.

В условиях наличия у президента Украины Владимира Зеленского большинства в парламенте никто не собирается "устраивать диктатуру" при принятии решений, но должны быть определенные согласованные командные действия, подчеркивает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса. Но перед выходом в сессионный зал парламента мы должны договориться, как мы будем голосовать", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко указал, что "никто не собирается переламывать кого-то".

"Всегда будет какой-то процент тех, кто против того или иного решения. Но мы хотим, чтобы эта дискуссия не выходила наружу, она должна быть внутри команды", - считает собеседник агентства.

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По его мнению, подготовка законопроекта – это "не только однопартийная история", это и разговор с теми, кто будет против того или иного решения.

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого – президент. Но я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру", - заверил замглавы ОП.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко.
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