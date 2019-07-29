Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов

Новости Украины: ЦИК признала избранными первых 35 нардепов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов.

Как сообщает ЦИК в понедельник на странице в соцсети Фейсбук, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 35 окружкомов, признав избранными народными депутатами Украины 35 человек

Так избранными депутатами признали:

Палицу И.П. - в ОИО № 22,

Констанкевича И.М. - в ОИО № 23,

Нестеренко Е.А. - в ОИО № 26,

Личман Г.В. - в ОИО № 30,

Захарченко В.В. - в ОВО № 31,

Каптелова Р.В. - в ОИО № 36,

Магомедова М.С. - в ОИО № 45,

Солода Ю.В. - в ОИО № 47,

Ефимова М.В. - в ОИО № 48,

Новинского В.В. - в ОИО № 57,

Магеру С.В. - в ОИО № 58,

Лубинца Д.В. - в ОИО № 60,

Герасименко И.Л. - в ОИО № 62,

Кицака Б.В. - в ОИО № 63,

Петьовку В.В. - в ОИО № 72,

Поляка В.М. - в ОИО № 73,

Касая Г.А. - в ОИО № 74,

Соху Р.В. - в ОИО № 75,

Налетова Д.А. - в ОИО № 144,

Шаповалова Ю.А. - в ОИО № 146,

Касая К.И. - в ОИО № 149,

Мовчана А.В. - в ОИО № 150,

Деркача А.Л. - в ОИО № 159,

Гевко В.Л. - в ОИО № 167,

Кинзбурскую В.А. - в ОИО № 171,

Бакумова А.С. - в ОИО № 173,

Пивоварова Е.П. - в ОИО № 175,

Микиша Д.С. - в ОИО № 181,

Стефанчук Н.А. - в ОИО № 187,

Лабазюк С.П. - в ОИО № 188,

Яценко А.В. - в ОИО № 200,

Перебыйноса М.В. - в ОИО № 212,

Дубнова А.В. - в ОИО № 213,

Яременко Б.В. - в ОИО № 215,

Грищук Р.П. - в ОИО № 222.

Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии, добавили в пресс-службе.