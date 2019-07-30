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ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью

ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

Центральная избирательная комиссия в настоящее время приняла оригинальные протоколы 198 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе на внеочередных выборах народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

В воскресенье, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

По состоянию на 26 июля ЦИК обработала 100% электронных протоколов. Согласно этим результатам в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа" (получила 43,16% голосов); "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Европейская солидарность" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

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Выборы, ЦИК, Протоколы, Верховна Рада, Выборы в Раду.
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