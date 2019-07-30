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Аслунд рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского с Трампом

Аслунд рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского с Трампом
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент США Дональд Трамп пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон.

Результатом предстоящей встречи президентов Украины и США в Вашингтоне должны быть как экономические договоренности, так и большее вовлечение Штатов в переговорные форматы с Россией.

Об этом в Вашингтоне во время встречи Атлантического Совета о результатах парламентских выборов в Украине сказал международный эксперт в области экономики и политики Андерс Аслунд.

"Результатом встречи (президентов Украины и США, - ред.) должно быть более активное участие США в переговорах с Россией. Чтобы США принимали участие в работе минской группы, чтобы она приобрела новую форму", - рассказал Аслунд.

Эксперт добавил, что Россия "будет воспринимать серьезно лишь те форматы, в которых принимает участие США". Он также обратил внимание на возможные ожидания президента США от встречи.

"С американской точки зрения, Трамп, несомненно, имеет определенные экономические интересы касаемо определенных заказов от Украины", - пояснил он.

Аслунд рассказал, что возлагает большие надежды на Президента Зеленского и его усилия по проведению реформ, в то же время осознает, что концентрация власти в руках одной политической силы несет риски для демократии.

"Сегодня это действительно ответственность Президента Зеленского - создать баланс, ограничить свою власть", - подытожил он.

Президент США Дональд Трамп пригласил Президента Украины посетить с визитом Вашингтон. Дата события пока не известна, ранее назывались сроки конца августа — сентября. Сейчас идет подготовка существенного наполнения двусторонней встречи.

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Вашингтон, Встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андерс Аслунд.
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