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Порошенко: Моя мотивация совершенно одна

Порошенко: Моя мотивация совершенно одна
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих целях в новоизбранном парламенте.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявляет, что не намерен бороться за какие-либо должности в структуре будущей власти, при этом настроен к ней конструктивно и намерен отстаивать европейское будущее Украины.

"Я себя вижу твердо как человека, который находится в формате поддержки Украины. У вас же нет никакого сомнения, что я не борюсь за какие должности? Не борюсь за них. Они меня не интересуют. Я имел в своей жизни высшую должность, о которой может только мечтать украинец… В данном случае моя мотивация совершенно одна - защитить европейское будущее Украины", - сказал Порошенко в интервью "Украинской правде", опубликованном в ночь на вторник.

Он заявил, что уверен в политическом будущем "Европейской солидарности", и оно связано с тем, что "движение нашей страны в ЕС, в НАТО, защита ценностей, достижений, которых мы достигли за пять лет - это сегодня позиция, которую поддерживают точно намного больше, чем 1 млн 200 тыс избирателей, которые отдали свои голоса за нас".

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"В парламентско-президентской республике у парламента много инструментов. В составе нашей фракции есть значительная часть и опытных парламентариев, и людей, которые впервые избирались в парламент, но знают, какой ценой были достигнуты те результаты за предыдущие пять лет. Они готовы эффективно действовать в этом направлении. У нас наработана большое количество законопроектов, нормативных актов, дорожных карт, как мы должны продолжить эту работу", - сказал политик.

На вопрос, настроен ли он к монопартийному большинству конструктивно, он ответил утвердительно. "Абсолютно. Я настроен точно не контр-, а проукраински. Я неоднократно… говорил, что позиция первая - мы на внешнем фронте должны выступать объединенными. Даже во время парламентской кампании, даже когда у нас очень жесткие внутриполитические противостояния внутри государства", - подчеркнул Порошенко.

При этом он заявил, что в случае разворота внешнеполитического курса страны его политсила станет ко власти в жесткую оппозицию. "Монопартийное большинство создает возможности. Если движение наш будет остановлено, то мы точно будем в жесткой оппозиции к попыткам развернуть страну назад в сторону России. Попытки разрушить энергетическую независимость нашего государства, что мы уже видели во время первых переговоров с РФ. Попытки разрушить децентрализацию… Мы знаем, как не попасть в ловушку парламента, и будем жестко против этого протестовать", - заявил политик.

Порошенко связывает результат "Европейской солидарности" на внеочередных парламентских выборах с тем, что, в частности, в них принимал участие десяток политических сил с подобными политическими программами, но низким рейтингом. "Они понимали, что у них нет никаких шансов, но руководствуясь то ли собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны", - сказал он.

При этом лидер "Европейской солидарности" отметил, что не держит никаких обид на премьера Владимира Гройсмана, хотя не одобряет его выбор идти на выборы со своей политсилой и считает, что "с политической точки зрения это было самоубийство". Критику в свой адрес с его стороны Порошенко расценивает "исключительно как технологические рекомендации".

Он также заявил о готовности поддержать мэра Киева Виталия Кличко на грядущих местных выборах, но отметил, что предметно этот вопрос еще не обсуждался. "Если Кличко пожелает присоединиться к "Европейской солидарности", я думаю, что это ему добавит (политических очков – ред.), и мы охотно рассмотрим это предложение. Я говорил с ним по телефону, но мы не обсуждали местные выборы", - сказал Порошенко.

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Петр Порошенко, Выборы в Раду, Европейская солидарность.
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