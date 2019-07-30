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Главу "Укртрансбезопасности" отстранили от должности

Главу "Укртрансбезопасности" отстранили от должности
16:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кабмин отстранил Михаила Ноняка на время дисциплинарного производства.

Кабинет министров Украины отстранил от должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка и назначил дисциплинарное производство.

Соответствующее распоряжение от 17 июля обнародовано в газете "Урядовый курьер".

"Отстранить Ноняка Михаила Васильевича от исполнения полномочий в должности главы Госслужбы по безопасности на транспорте на время проведения дисциплинарного производства", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей главы Укртрансбезопасности. Ноняк был назначен председателем Укртрансбезопасности 20 апреля 2016 года, а до назначения он занимал должность заместителя председателя этой службы.

В марте 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка. Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же в апреле сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков.

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За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка 49 гривень. На некоторое время Ноняк был отстранен от должности, однако в сентябре 2018 года Кабинет министров восстановил его в должности.

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Кабинет Министров Украины, Владимир Зеленский, Михаил Ноняк, "Укртрансбезопасность".
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