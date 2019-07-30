Главу "Укртрансбезопасности" отстранили от должности

Новости Украины: Кабмин отстранил Михаила Ноняка на время дисциплинарного производства.

Кабинет министров Украины отстранил от должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка и назначил дисциплинарное производство.

Соответствующее распоряжение от 17 июля обнародовано в газете "Урядовый курьер".

"Отстранить Ноняка Михаила Васильевича от исполнения полномочий в должности главы Госслужбы по безопасности на транспорте на время проведения дисциплинарного производства", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей главы Укртрансбезопасности. Ноняк был назначен председателем Укртрансбезопасности 20 апреля 2016 года, а до назначения он занимал должность заместителя председателя этой службы.

В марте 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка. Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же в апреле сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тыс. долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков.

За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка 49 гривень. На некоторое время Ноняк был отстранен от должности, однако в сентябре 2018 года Кабинет министров восстановил его в должности.