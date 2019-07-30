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Гройсман рассказал, почему ему "не по пути" с Порошенко

Гройсман рассказал, почему ему "не по пути" с Порошенко
22:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Гройсман рассказал, почему не пошел на выборы вместе с Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что экс-президент Петр Порошенко так и не сделал для себя выводов "из того всего, что произошло в последнее время", а также не понял, почему он не пошел вместе с ним на выборы.

Об этом Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями. Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов", - отметил Гройсман.

Он также добавил, что не смог реализовать все то, что намеревался сделать, учитывая подходы Порошенко.

"И именно поэтому нам не по пути", - подытожил политик.

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Напомним, ранее Владимир Гройсман раскритиковал украинские суды и Порошенко, а также пожаловался на вражескую правоохранительную систему за экс-президента.

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Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Парламентские выборы 2019.
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