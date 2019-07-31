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Среда, 31.07.2019
Против Порошенко открыто 11 производств
Против Порошенко открыто 11 производств
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Против Порошенко открыто 11 производств

Против Порошенко открыто 11 производств
03:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава Госбюро расследований Роман Труба утверждает, что экс-президент противоречит сам себе.

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что против экс-президента Украины Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств. Ранее экс-президент уверял, что не фигурирует ни в одном. Об этом глава ГБР написал в своем телеграмм-канале.

По словам Трубы, хоть Порошенко и отрицал получение повесток на допрос, его адвокат Игорь Головань просил перенести допрос на несколько недель. В подтверждение этого Труба опубликовал письмо Голованя.

"Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что означает это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает", - написал Труба.

23 мая Труба заявил, что в Бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбацкой".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР.

17 июля экс-президент не явился на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбацкой". Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и пояснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

24 июля Порошенко посетил Государственное бюро расследований и попросил лично у Трубы перенести допрос, однако получил отказ. Труба посоветовал обратиться непосредственно к следователям, которые ведут дело.

25 июля Порошенко обратился к ГБР и попросил о переносе допроса.

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Петр Порошенко, ГБР, Уголовные производства, Роман Труба, Глава Госбюро.
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