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В СНБО обсудили финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины
В СНБО обсудили финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины
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В СНБО обсудили финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины

В СНБО обсудили финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины
09:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В СНБО обсудили предложения к проекту госбюджета-2020 относительно статей, связанных с нацбезопасностью и обороной Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк провел совещание о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины и предложениях к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год относительно статей, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

"Мои подходы остаются неизменными. Я бы хотел, чтобы деньги, которые выделяются из государственного бюджета, использовались максимально эффективно и соответствовали приоритетным потребностям", - цитирует слова Данилюка пресс-служба СНБО в среду.

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"Расходы не должны быть увеличенной проекцией предыдущих лет. Общество и президент Украины ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны, которые должны найти отражение в следующем году, в частности в бюджете", - подчеркнул секретарь СНБО на совещании.

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СНБО, Александр Данилюк.
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