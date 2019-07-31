Нафтогаз оценил убытки от захвата Россией активов группы в Крыму

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что «Нафтогаз» просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.