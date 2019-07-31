НАПК распределило бюджетные средства на финансирование шести партий

Новости Украины: Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства из государственного бюджета на финансирование 6 политических партий в IІІ квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Национальное агентство приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в IІІ квартале этого года. Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий", - говорится в сообщении.

Так, "Народный фронт" получит 3663350,00 грн, "Европейская солидарность" - 35841525,00 грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 12231425,00 грн, ВО "Батькивщина" - 9329475,00 грн.

"Объединение "Самопоміч"- получит 32164 600,00 гривень, из которых 14142012,50 гривень - это средства при соблюденис предусмотренного законодательством гендерного принципа", - отметили в НАПК.

Кроме того, "Оппозиционный блок" в III квартале 2019 года получит средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) общего размера ежегодного государственного финансирования для политической партии - 30979450,00 грн.

"Перечисление средств политической партии осуществлено вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения Национального агентства о неперечислении средств государственного финансирования ее уставной деятельности во II квартале 2019 года", - добавили в Нацагентстве.