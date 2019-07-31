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Польский депутат Швенчицкий займет пост бизнес-омбудсмена Украины

Польский депутат Швенчицкий займет пост бизнес-омбудсмена Украины
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Бывший мэр Варшавы, действующий депутат польского Сейма Марчин Швенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины вместо Альгирдаса Шеметы.

Об этом во время круглого стола сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

”Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Швенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого,” - сказал он.

По его словам, Швенчицкий приступит к работе уже этой осенью, в то время как сам Шемета уже закончит свою деятельность в Украине.

Как сообщалось, 19 февраля пресс-служба бизнес-омбудсмена сообщила о том, что нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не планирует оставаться в этой должности после того, как в мае этого года истечет срок действия его контракта.

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Шемета занимает данный пост с декабря 2014 года, до этого он занимал должность еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством.

Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

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Украина, Польша, Марчин Швенчицкий.
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