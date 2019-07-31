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Филарет пожаловался Зеленскому на рейдерство ПЦУ

Филарет пожаловался Зеленскому на рейдерство ПЦУ
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Филарет продолжает бороться за сохранение существование "Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих "Украинской православной церкви Киевского патриархата" и заявлением о рейдерстве со стороны Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

"В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и Украинская православная церковь Киевского патриархата, при непосредственном антинародном участии Порошенко П.А., 6 января 2019 года Украина получила Томос о так называемой "независимости". К сожалению, до 06.01.2019 года текста Томоса никто, кроме Порошенко П.А. и митрополита Епифания, не видел. Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ КП. Впрочем, сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ", - говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте УПЦ КП в среду.

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Филарет отметил, что, по имеющейся у него информации, Министерство юстиции начало 29 июля процесс ликвидациии УПЦ КП и лишение права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством ПЦУ. "Сообщаем Вам, что ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения. Прошу Вашего непосредственного вмешательства и прекратить этог беспредел", - заявил Филарет.

Также Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продолжить существующую регистрацию УПЦ КП. "На основании Закона о свободе совести, УПЦ КП имеет право на свое существование. Просим Министерство юстиции Украины продолжить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП, как юридического лица", - говорится в тексте документа.

К обоим обращениям приложено постановление поместного собора УПЦ КП от 20 июня 2019 года.

Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает сушествовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП). Патриарх Филарет (Денисенко) допустил существование в Украине трех православных Церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный Синод ПЦУ на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией. Почетный патриарх Филарет может в письме на имя митрополита Епифания обратиться к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

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Церковь, Филарет, УПЦ КП, Владимир Зеленский, ПЦУ.
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