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На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую

На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
19:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: ТКГ договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской (Луганская обл.) территорий с четверга, 1 августа, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

При этом Олифер подчеркнула, что началу ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей (НВФ ОРДЛО), а "последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным".

Помимо этого, проинформировала пресс-секретарь Кучмы, ТКГ констатировала, что в целом объявленный 21 июля режим тишины на Донбассе сохраняется и за этот период не было жертв среди мирных жителей.

"Вместе с тем не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО", - добавила она.

В гуманитарной подгруппе ТКГ продолжают работать над подтверждением удерживаемых лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей.

"Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", - сообщила Олифер.

В подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия. "Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сказал он.

ТКГ на заседании 17 июля договорилась о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе установленных на мосту через р.Северский Донец.

24-25 июля правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской.

29 июля на совещании под руководством вице-премьера Геннадия Зубко, в котором приняли участие представитель Украины в ТКГ, представители центральных ведомств и местных властей, был обсужден проект восстановления моста. Были разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ.

Украинские мостостроители и местные власти заявили, что готовы работать над восстановлением моста круглосуточно, однако работам должно предшествовать разминирования прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, сегодня в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 

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Минск, Станица-Луганская, Минские соглашения, Дарка Олифер, ТКГ.
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