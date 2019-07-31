Скачать
Среда, 31.07.2019
Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
В УХЛ может появиться новый киевский клуб
В УХЛ может появиться новый киевский клуб
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер

Сайдик рассказал о ремонте моста у Станицы Луганской

Сайдик рассказал о ремонте моста у Станицы Луганской
20:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев.

Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Их продолжительность (ремонтных работ моста - ред.) по всей вероятности займет несколько месяцев", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Как отметил спецпредставитель, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, " что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".

"В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта (у Станицы Луганской - ред.)", - добавил он.

На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую

После этого, продолжил Сайдик, согласно договоренностям будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.

При этом он подчеркнул, что предусматривается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Минск, Станица-Луганская, Мартин Сайдик, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
03 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
05 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА
Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу
Танцы со звездами 2019: скандальная MARUV примет участие в новом сезоне шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь