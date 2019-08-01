Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов

Новости Украины: ЦИК признала избранными 134 народных депутатов Украины.

Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня на заседании на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 50 ОИО.

В частности, ЦИК признала избранными народными депутатами следующих лиц:

Анатолия Драбовского - в ОИО № 12,

Николая Кучера - в ОИО № 17,

Вячеслава Рублева - в ОИО № 20,

Дмитрия Кисилевского - в ОИО № 24,

Максима Бужанского - в ОИО № 25,

Сергея Демченко - в ОИО № 29,

Дмитрия Шпенова - в ОИО № 37,

Владислава Бородина - в ОИО № 38,

Сергея Северина - в ОИО № 39,

Евгения Шевченко - в ОИО № 76,

Александра Пономарева - в ОИО № 78,

Марину Никитину - в ОИО № 82,

Андрея Иванчука - в ОИО № 88,

Николая Бабенко - в ОИО № 90,

Юрия Кузбита - в ОИО № 101,

Ярослава Дубневича - в ОИО № 120,

Павла Бакунца - в ОИО № 122,

Тараса Батенко - в ОИО № 123,

Александра Хайду - в ОИО № 128,

Игоря Копытина - в ОИО № 129,

Игоря Негулевского - в ОИО № 130,

Артема Черноморова - в ОИО № 131,

Алексея Леонова - в ОИО № 135,

Александра Горенюка - в ОИО № 136,

Игоря Васильковского - в ОИО № 139,

Сергея Колебошина - в ОИО № 140,

Александра Ткаченко - в ОИО № 141,

Антона Киссе - в ОИО № 142,

Олега Кулинича - в ОИО № 147,

Романа Иванисова - в ОИО № 153,

Александра Аликсийчука - в ОИО № 154,

Татьяну Рябуху - в ОИО № 157,

Андрея Богданца - в ОИО № 163,

Андрея Одарченко - в ОИО № 170,

Юрия Здебского - в ОИО № 172,

Алексея Кучера - в ОИО № 179,

Алексея Красова - в ОИО № 180,

Павла Павлиша - в ОИО № 182,

Викторию Вагнер - в ОИО № 183,

Владимира Иванова - в ОИО № 185,

Алексея Ковалева - в ОИО № 186,

Елену Копанчук - в ОИО № 189,

Алексея Жмеренецкого - в ОИО № 190,

Виктора Бондаря - в ОИО № 191,

Александра Герегу - в ОИО № 192,

Андрея Стрихарского - в ОИО № 196,

Александра Скичко - в ОИО № 197,

Антона Полякова - в ОИО № 206,

Валерия Давыденко - в ОИО № 208,

Анну Пуртову - в ОИО № 221.

Таким образом, по состоянию на 31 июля ЦИК признала избранными 134 народных депутатов Украины.

Кроме того, на заседании комиссия приняла уточненные протоколы окружных комиссий ОИО № 138 и № 207, а также поручила подготовить и предоставить уточненный протокол об итогах голосования в одномандатном округе ОИК ОИО № 121 до 1 августа и продолжила срок соответствующего представления до 2 августа для ОИК ОИО № 50.

ЦИК также отменила свои решения, которыми ОИК ОИО № 21 № 95, № 210 было поручено подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой ”Уточненный”.

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.