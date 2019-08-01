Скачать
Четверг, 01.08.2019
Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов
Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов
Бекиров готов объявить голодовку и отказаться от приема лекарств
Бекиров готов объявить голодовку и отказаться от приема лекарств
Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией
Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер

Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов

Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов
00:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: ЦИК признала избранными 134 народных депутатов Украины.

Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня на заседании на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 50 ОИО.

В частности, ЦИК признала избранными народными депутатами следующих лиц:

  • Анатолия Драбовского - в ОИО № 12,
  • Николая Кучера - в ОИО № 17,
  • Вячеслава Рублева - в ОИО № 20,
  • Дмитрия Кисилевского - в ОИО № 24,
  • Максима Бужанского - в ОИО № 25,
  • Сергея Демченко - в ОИО № 29,
  • Дмитрия Шпенова - в ОИО № 37,
  • Владислава Бородина - в ОИО № 38,
  • Сергея Северина - в ОИО № 39,
  • Евгения Шевченко - в ОИО № 76,
  • Александра Пономарева - в ОИО № 78,
  • Марину Никитину - в ОИО № 82,
  • Андрея Иванчука - в ОИО № 88,
  • Николая Бабенко - в ОИО № 90,
  • Юрия Кузбита - в ОИО № 101,
  • Ярослава Дубневича - в ОИО № 120,
  • Павла Бакунца - в ОИО № 122,
  • Тараса Батенко - в ОИО № 123,
  • Александра Хайду - в ОИО № 128,
  • Игоря Копытина - в ОИО № 129,
  • Игоря Негулевского - в ОИО № 130,
  • Артема Черноморова - в ОИО № 131,
  • Алексея Леонова - в ОИО № 135,
  • Александра Горенюка - в ОИО № 136,
  • Игоря Васильковского - в ОИО № 139,
  • Сергея Колебошина - в ОИО № 140,
  • Александра Ткаченко - в ОИО № 141,
  • Антона Киссе - в ОИО № 142,
  • Олега Кулинича - в ОИО № 147,
  • Романа Иванисова - в ОИО № 153,
  • Александра Аликсийчука - в ОИО № 154,
  • Татьяну Рябуху - в ОИО № 157,
  • Андрея Богданца - в ОИО № 163,
  • Андрея Одарченко - в ОИО № 170,
  • Юрия Здебского - в ОИО № 172,
  • Алексея Кучера - в ОИО № 179,
  • Алексея Красова - в ОИО № 180,
  • Павла Павлиша - в ОИО № 182,
  • Викторию Вагнер - в ОИО № 183,
  • Владимира Иванова - в ОИО № 185,
  • Алексея Ковалева - в ОИО № 186,
  • Елену Копанчук - в ОИО № 189,
  • Алексея Жмеренецкого - в ОИО № 190,
  • Виктора Бондаря - в ОИО № 191,
  • Александра Герегу - в ОИО № 192,
  • Андрея Стрихарского - в ОИО № 196,
  • Александра Скичко - в ОИО № 197,
  • Антона Полякова - в ОИО № 206,
  • Валерия Давыденко - в ОИО № 208,
  • Анну Пуртову - в ОИО № 221.

Таким образом, по состоянию на 31 июля ЦИК признала избранными 134 народных депутатов Украины.

Кроме того, на заседании комиссия приняла уточненные протоколы окружных комиссий ОИО № 138 и № 207, а также поручила подготовить и предоставить уточненный протокол об итогах голосования в одномандатном округе ОИК ОИО № 121 до 1 августа и продолжила срок соответствующего представления до 2 августа для ОИК ОИО № 50.

Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 49 новоизбранных депутатов

ЦИК также отменила свои решения, которыми ОИК ОИО № 21 № 95, № 210 было поручено подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой ”Уточненный”.

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
02 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Сайдик рассказал о ремонте моста у Станицы Луганской
05 Сайдик: Перемирие принесло значительные результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС не знают, как фиксируют обстрелы в СММ ОБСЕ
В штабе ООС не знают, как фиксируют обстрелы в СММ ОБСЕ
Денисову вызвали в ГПУ
Денисову вызвали в ГПУ
В США одобрили санкции против Nord Stream 2
В США одобрили санкции против Nord Stream 2
Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer
Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь