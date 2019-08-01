Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов

Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня на заседании на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 50 ОИО.
В частности, ЦИК признала избранными народными депутатами следующих лиц:
- Анатолия Драбовского - в ОИО № 12,
- Николая Кучера - в ОИО № 17,
- Вячеслава Рублева - в ОИО № 20,
- Дмитрия Кисилевского - в ОИО № 24,
- Максима Бужанского - в ОИО № 25,
- Сергея Демченко - в ОИО № 29,
- Дмитрия Шпенова - в ОИО № 37,
- Владислава Бородина - в ОИО № 38,
- Сергея Северина - в ОИО № 39,
- Евгения Шевченко - в ОИО № 76,
- Александра Пономарева - в ОИО № 78,
- Марину Никитину - в ОИО № 82,
- Андрея Иванчука - в ОИО № 88,
- Николая Бабенко - в ОИО № 90,
- Юрия Кузбита - в ОИО № 101,
- Ярослава Дубневича - в ОИО № 120,
- Павла Бакунца - в ОИО № 122,
- Тараса Батенко - в ОИО № 123,
- Александра Хайду - в ОИО № 128,
- Игоря Копытина - в ОИО № 129,
- Игоря Негулевского - в ОИО № 130,
- Артема Черноморова - в ОИО № 131,
- Алексея Леонова - в ОИО № 135,
- Александра Горенюка - в ОИО № 136,
- Игоря Васильковского - в ОИО № 139,
- Сергея Колебошина - в ОИО № 140,
- Александра Ткаченко - в ОИО № 141,
- Антона Киссе - в ОИО № 142,
- Олега Кулинича - в ОИО № 147,
- Романа Иванисова - в ОИО № 153,
- Александра Аликсийчука - в ОИО № 154,
- Татьяну Рябуху - в ОИО № 157,
- Андрея Богданца - в ОИО № 163,
- Андрея Одарченко - в ОИО № 170,
- Юрия Здебского - в ОИО № 172,
- Алексея Кучера - в ОИО № 179,
- Алексея Красова - в ОИО № 180,
- Павла Павлиша - в ОИО № 182,
- Викторию Вагнер - в ОИО № 183,
- Владимира Иванова - в ОИО № 185,
- Алексея Ковалева - в ОИО № 186,
- Елену Копанчук - в ОИО № 189,
- Алексея Жмеренецкого - в ОИО № 190,
- Виктора Бондаря - в ОИО № 191,
- Александра Герегу - в ОИО № 192,
- Андрея Стрихарского - в ОИО № 196,
- Александра Скичко - в ОИО № 197,
- Антона Полякова - в ОИО № 206,
- Валерия Давыденко - в ОИО № 208,
- Анну Пуртову - в ОИО № 221.
Таким образом, по состоянию на 31 июля ЦИК признала избранными 134 народных депутатов Украины.
Кроме того, на заседании комиссия приняла уточненные протоколы окружных комиссий ОИО № 138 и № 207, а также поручила подготовить и предоставить уточненный протокол об итогах голосования в одномандатном округе ОИК ОИО № 121 до 1 августа и продолжила срок соответствующего представления до 2 августа для ОИК ОИО № 50.
ЦИК также отменила свои решения, которыми ОИК ОИО № 21 № 95, № 210 было поручено подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой ”Уточненный”.
В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.