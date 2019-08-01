Ляшко предложил Кличко объединиться

Новости Украины: Олег Ляшко объединится с Виталием Кличко, чтобы бороться с нашествием "зеленой чумы".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия «зеленой чумы» на Украину", - сказал Ляшко.

"Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец - ред.). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы", - добавил Ляшко.