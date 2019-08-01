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Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана

Кличко обратился в НАБУ в связи с заявлениями Богдана
10:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Виталий Кличко обратился в НАБУ в связи с обнародованной Богданом информацией о предложении взятки в $20 миллионов.

Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

"30 июля 2019 на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, этот разговор был осуществлена в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Кличко отметил, что если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также – выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду.

"После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - написал мэр Киева.

Кличко надеется, что Богдан будет содействовать расследованию. "Если, конечно, руководитель Офиса президента Украины сказал журналистам правду", - добавил он.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

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В свою очередь на пресс-конференции Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом П.Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

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Виталий Кличко, НАБУ, Андрей Богдан.
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